السنيورة عقب اجتماع لرؤساء الحكومات السابقين مع الرئيس بري: أكدنا أهمية الحرص على تضامن جميع اللبنانيين مع أهلنا الصامدين في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وأهمية تعزيز الجهود لتقديم العون للتخفيف من معاناة من أجبرهم العدوان الإسرائيلي على النزوح

فؤاد السنيورة من عين التينة: اعلنا دعمنا الكامل لجهود الرئيس عون والرئيس سلام لدى جميع المراجع الدولية لوقف العدوان على لبنان ونعول على حكمة الجميع ومن ضمنهم واولهم الرئيس بري في الحفاظ على وحدة اللبنانيين وتعزيزها

