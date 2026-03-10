المتحدث باسم الخارجية القطرية: قنوات الاتصال ليست مقطوعة مع إيران

التالي

المتحدث باسم الخارجية القطرية: بالنسبة لنا يمكن حل كل النزاعات على طاولة المفاوضات وفي الوقت الحالي قطر تتلقى اعتداءات يومية من ايران لذا لا يمكن الحديث عن محادثات مع ايران بل يجب وقف الاعتداءات أولا