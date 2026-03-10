وسائل الإعلام الرسمية نقلًا عن وزارة المخابرات الإيرانية: إلقاء القبض على 30 جاسوسًا ومرتزقًا داخليًا وعملاءً إسرائيليين وأميركيين خلال الأيام القليلة الماضية

وزارة المخابرات الإيرانية: اعتقال مواطن أجنبيّ في إيران بتهمة التجسس لصالح أميركا وإسرائيل والعمل وكيلًا لدولتين خليجيتين

وزير الخارجية الإسرائيليّ: إسرائيل لا تسعى إلى حرب لا نهاية لها مع إيران