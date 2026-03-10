الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
0
o
الجنوب
9
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
11
o
متن
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سرّ وقدر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
0
o
الجنوب
9
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
11
o
متن
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوكالة الوطنية للإعلام: سقوط صاروخ خلف إحدى المحطات في برج الملوك واندلاع حريق
آخر الأخبار
2026-03-10 | 11:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الوكالة الوطنية للإعلام: سقوط صاروخ خلف إحدى المحطات في برج الملوك واندلاع حريق
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الوطنية
للإعلام:
صاروخ
المحطات
الملوك
واندلاع
التالي
الخارجية الفرنسية: نبدي قلقنا البالغ إزاء تصاعد العنف في لبنان وطلبنا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن غدًا
وسائل إعلام إسرائيلية: 10 صواريخ أطلقت على مدينة كرميئيل بالجليل وضواحيها بعضها اخترق المنظومة الدفاعية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
خبر عاجل
17:11
فايننشال تايمز عن مصادر: إسرائيل رفضت المساعي الدبلوماسية اللبنانية لوقف تصعيد هجومها على حزب الله
خبر عاجل
17:11
فايننشال تايمز عن مصادر: إسرائيل رفضت المساعي الدبلوماسية اللبنانية لوقف تصعيد هجومها على حزب الله
0
أخبار لبنان
16:40
"التقدمي" عن إقفال ملف مخطوفات السويداء: لعدم تحويل القضايا الإنسانية إلى أدوات في الصراعات
أخبار لبنان
16:40
"التقدمي" عن إقفال ملف مخطوفات السويداء: لعدم تحويل القضايا الإنسانية إلى أدوات في الصراعات
0
خبر عاجل
16:16
غارة على مركز الدفاع المدنيّ في بلدة زوطر الشرقية
خبر عاجل
16:16
غارة على مركز الدفاع المدنيّ في بلدة زوطر الشرقية
0
آخر الأخبار
16:11
مصدر أمنيّ لرويترز: الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيرة وأسقطتها قرب مطار أربيل في إقليم كردستان العراق
آخر الأخبار
16:11
مصدر أمنيّ لرويترز: الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيرة وأسقطتها قرب مطار أربيل في إقليم كردستان العراق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:40
"التقدمي" عن إقفال ملف مخطوفات السويداء: لعدم تحويل القضايا الإنسانية إلى أدوات في الصراعات
أخبار لبنان
16:40
"التقدمي" عن إقفال ملف مخطوفات السويداء: لعدم تحويل القضايا الإنسانية إلى أدوات في الصراعات
0
آخر الأخبار
16:11
مصدر أمنيّ لرويترز: الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيرة وأسقطتها قرب مطار أربيل في إقليم كردستان العراق
آخر الأخبار
16:11
مصدر أمنيّ لرويترز: الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيرة وأسقطتها قرب مطار أربيل في إقليم كردستان العراق
0
آخر الأخبار
16:11
وزير المالية الإسرائيليّ: مجلس الوزراء يعقد اجتماعًا الآن للموافقة على ميزانية الحرب
آخر الأخبار
16:11
وزير المالية الإسرائيليّ: مجلس الوزراء يعقد اجتماعًا الآن للموافقة على ميزانية الحرب
0
آخر الأخبار
16:10
نتنياهو: ستكون هناك ميزانية لتخصيص عشرات المليارات من الشيقل للإنفاق الدفاعيّ لتمويل الحرب على إيران
آخر الأخبار
16:10
نتنياهو: ستكون هناك ميزانية لتخصيص عشرات المليارات من الشيقل للإنفاق الدفاعيّ لتمويل الحرب على إيران
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:10
نتنياهو: ستكون هناك ميزانية لتخصيص عشرات المليارات من الشيقل للإنفاق الدفاعيّ لتمويل الحرب على إيران
آخر الأخبار
16:10
نتنياهو: ستكون هناك ميزانية لتخصيص عشرات المليارات من الشيقل للإنفاق الدفاعيّ لتمويل الحرب على إيران
0
أخبار لبنان
2026-03-02
اجتماع في سراي طرابلس بحث آليات تقديم المساعدات للنازحين
أخبار لبنان
2026-03-02
اجتماع في سراي طرابلس بحث آليات تقديم المساعدات للنازحين
0
آخر الأخبار
03:05
عراقجي لقناة بي بي إس: الحرب ستمتد لتشمل المنطقة بأسرها وهذه هي عواقب العدوان الأميركي ولسنا مسؤولين عن ذلك وتصريح ترامب أن إيران هي التي هاجمت مدرسة الفتيات سخيف
آخر الأخبار
03:05
عراقجي لقناة بي بي إس: الحرب ستمتد لتشمل المنطقة بأسرها وهذه هي عواقب العدوان الأميركي ولسنا مسؤولين عن ذلك وتصريح ترامب أن إيران هي التي هاجمت مدرسة الفتيات سخيف
0
أخبار لبنان
16:40
"التقدمي" عن إقفال ملف مخطوفات السويداء: لعدم تحويل القضايا الإنسانية إلى أدوات في الصراعات
أخبار لبنان
16:40
"التقدمي" عن إقفال ملف مخطوفات السويداء: لعدم تحويل القضايا الإنسانية إلى أدوات في الصراعات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:10
السيارات تغمر شوارع بيروت
تقارير نشرة الاخبار
15:10
السيارات تغمر شوارع بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
15:04
٧٠٠ ألف نازح جراء الحرب… والجسر الإغاثيّ الجوّيّ الأوّل يصل إلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
15:04
٧٠٠ ألف نازح جراء الحرب… والجسر الإغاثيّ الجوّيّ الأوّل يصل إلى لبنان
0
أخبار دولية
14:55
غارات جديدة على الجنوب وضاحية بيروت... هكذا يبدو المشهد
أخبار دولية
14:55
غارات جديدة على الجنوب وضاحية بيروت... هكذا يبدو المشهد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:52
علما الشعب تودّع أهلها من دون أفق للعودة ورميش تحطاط من التهجير
تقارير نشرة الاخبار
14:52
علما الشعب تودّع أهلها من دون أفق للعودة ورميش تحطاط من التهجير
0
أمن وقضاء
14:48
الحرب الإسرائيلية في لبنان ستستمر لفترة أطول من الحرب مع إيران
أمن وقضاء
14:48
الحرب الإسرائيلية في لبنان ستستمر لفترة أطول من الحرب مع إيران
0
أخبار لبنان
14:46
خطّة تربوية لضمان حق التعلّم وتوزيع مساعدات نقدية للنازحين
أخبار لبنان
14:46
خطّة تربوية لضمان حق التعلّم وتوزيع مساعدات نقدية للنازحين
0
أخبار دولية
14:45
ترامب منفتح على الحوار مع إيران… فهل تتحرك واشنطن لاحتواء الحرب في لبنان؟
أخبار دولية
14:45
ترامب منفتح على الحوار مع إيران… فهل تتحرك واشنطن لاحتواء الحرب في لبنان؟
0
أخبار دولية
14:39
ترامب يحاول تهدئة أسواق النفط…ولكن
أخبار دولية
14:39
ترامب يحاول تهدئة أسواق النفط…ولكن
0
أخبار دولية
14:35
إسرائيل تكشف عن تعرض إحدى منشآتها لصاروخ دقيق أطلقه الحزب... هذه التفاصيل
أخبار دولية
14:35
إسرائيل تكشف عن تعرض إحدى منشآتها لصاروخ دقيق أطلقه الحزب... هذه التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:30
ادرعي: إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
07:30
ادرعي: إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية
2
أخبار لبنان
01:54
أهالي علما الشعب يتحضّرون لمغادرتها... ورئيس البلدية يتحدّث للـLBCI والدموع في عينيه
أخبار لبنان
01:54
أهالي علما الشعب يتحضّرون لمغادرتها... ورئيس البلدية يتحدّث للـLBCI والدموع في عينيه
3
أخبار لبنان
03:29
إنذار عاجل إلى سكان صور وصيدا...
أخبار لبنان
03:29
إنذار عاجل إلى سكان صور وصيدا...
4
اقتصاد
03:07
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات
اقتصاد
03:07
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات
5
اقتصاد
07:24
ارتفاع سعر ربطة الخبز...
اقتصاد
07:24
ارتفاع سعر ربطة الخبز...
6
أمن وقضاء
10:25
بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل
أمن وقضاء
10:25
بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل
7
أخبار لبنان
03:50
عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
أخبار لبنان
03:50
عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
8
أخبار لبنان
04:49
الـLBCI تواكب أهالي علما الشعب... رئيس البلدية: "فلّينا وما منعرف إذا منرجع"
أخبار لبنان
04:49
الـLBCI تواكب أهالي علما الشعب... رئيس البلدية: "فلّينا وما منعرف إذا منرجع"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More