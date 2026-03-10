نورنيوز نقلا عن دبلوماسي: مقتل 4 دبلوماسيين إيرانيين في لبنان يوم الأحد في هجوم إسرائيلي

الرئاسة الإيرانية: الرئيس بزشكيان ونظيره الروسي تحدثا هاتفيا اليوم في اتصال هو الثاني بينهما منذ بدء الحرب

وزيرة التربية: كان لا بد من أن نضع خطة تربوية مرنة وواقعية توازن بين سلامة التلاميذ والأساتذة من جهة وحق كل تلميذ بالاستمرار بالتعلم