وكالة فارس: الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ باتجاه العدو الصهيوني الأميركي من المناطق الغربية للبلاد

مسؤول أميركي لرويترز: الجيش لم يرافق أي سفن عبر مضيق هرمز حتى الآن

مصدران مطلعان لرويترز: ما يصل إلى 150 جنديا أميركيا أصيبوا حتى الآن في الحرب مع إيران