الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
8
o
الجنوب
18
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
8
o
الجنوب
18
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مندوب إيران في الأمم المتحدة: الهجمات الأميركية الإسرائيلية تستهدف عمدًا البنية التحتية المدنية في إيران
آخر الأخبار
2026-03-10 | 16:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مندوب إيران في الأمم المتحدة: الهجمات الأميركية الإسرائيلية تستهدف عمدًا البنية التحتية المدنية في إيران
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
إيران
الأمم
المتحدة:
الهجمات
الأميركية
الإسرائيلية
تستهدف
عمدًا
البنية
التحتية
المدنية
إيران
التالي
مندوب إيران في الأمم المتحدة: أكثر من 1300 مدنيّ قتلوا نتيجة الهجمات الأميركية الإسرائيلية منذ بداية الحرب
القيادة المركزية الأميركية: نعمل على تقويض قدرة النظام الإيراني على بسط نفوذه في البحار وتعطيل الملاحة الدولية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
خبر عاجل
02:37
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة
خبر عاجل
02:37
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة
0
آخر الأخبار
02:33
غارة اسرائيلية استهدفت مدينة النبطية
آخر الأخبار
02:33
غارة اسرائيلية استهدفت مدينة النبطية
0
آخر الأخبار
02:32
غارتان من مسيّرة إسرائيلية على بلدة علي النهري في البقاع
آخر الأخبار
02:32
غارتان من مسيّرة إسرائيلية على بلدة علي النهري في البقاع
0
خبر عاجل
02:26
معلومات للـLBCI: المستهدف في الغارة الاسرائيلية على عائشة بكار هو من حركة حماس و يدعى احمد عبدالله
خبر عاجل
02:26
معلومات للـLBCI: المستهدف في الغارة الاسرائيلية على عائشة بكار هو من حركة حماس و يدعى احمد عبدالله
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:33
غارة اسرائيلية استهدفت مدينة النبطية
آخر الأخبار
02:33
غارة اسرائيلية استهدفت مدينة النبطية
0
آخر الأخبار
02:32
غارتان من مسيّرة إسرائيلية على بلدة علي النهري في البقاع
آخر الأخبار
02:32
غارتان من مسيّرة إسرائيلية على بلدة علي النهري في البقاع
0
آخر الأخبار
02:17
هيئة التجارة البحرية البريطانية: تعرض سفينة شحن لاستهداف بمقذوف مجهول في مضيق هرمز واندلاع حريق فيها وقد طلبت المساعدة والطاقم يخليها
آخر الأخبار
02:17
هيئة التجارة البحرية البريطانية: تعرض سفينة شحن لاستهداف بمقذوف مجهول في مضيق هرمز واندلاع حريق فيها وقد طلبت المساعدة والطاقم يخليها
0
آخر الأخبار
02:08
طوارئ الصحة: أربعة جرحى في الغارة الإسرائيلية على بلدة تبنين - قضاء بنت جبيل
آخر الأخبار
02:08
طوارئ الصحة: أربعة جرحى في الغارة الإسرائيلية على بلدة تبنين - قضاء بنت جبيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
09:35
الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة هجمات باستهداف مواقع لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
09:35
الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة هجمات باستهداف مواقع لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
0
أخبار لبنان
2026-01-01
في العبودية والعريضة... هذا ما تسببت به غزارة الامطار
أخبار لبنان
2026-01-01
في العبودية والعريضة... هذا ما تسببت به غزارة الامطار
0
أخبار لبنان
2026-02-11
الرابطة المارونية بحثت مع رئيس اللبنانية تصحيح الخلل في ملف تفرّغ الأساتذة
أخبار لبنان
2026-02-11
الرابطة المارونية بحثت مع رئيس اللبنانية تصحيح الخلل في ملف تفرّغ الأساتذة
0
أمن وقضاء
14:48
الحرب الإسرائيلية في لبنان ستستمر لفترة أطول من الحرب مع إيران
أمن وقضاء
14:48
الحرب الإسرائيلية في لبنان ستستمر لفترة أطول من الحرب مع إيران
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
01:14
أنباء عن استهداف قيادي في الجماعة الإسلامية في عائشة بكّار وسقوط شهداء... التفاصيل
آخر الأخبار
01:14
أنباء عن استهداف قيادي في الجماعة الإسلامية في عائشة بكّار وسقوط شهداء... التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
15:10
السيارات تغمر شوارع بيروت
تقارير نشرة الاخبار
15:10
السيارات تغمر شوارع بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
15:04
٧٠٠ ألف نازح جراء الحرب… والجسر الإغاثيّ الجوّيّ الأوّل يصل إلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
15:04
٧٠٠ ألف نازح جراء الحرب… والجسر الإغاثيّ الجوّيّ الأوّل يصل إلى لبنان
0
أخبار دولية
14:55
غارات جديدة على الجنوب وضاحية بيروت... هكذا يبدو المشهد
أخبار دولية
14:55
غارات جديدة على الجنوب وضاحية بيروت... هكذا يبدو المشهد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:52
علما الشعب تودّع أهلها من دون أفق للعودة ورميش تحطاط من التهجير
تقارير نشرة الاخبار
14:52
علما الشعب تودّع أهلها من دون أفق للعودة ورميش تحطاط من التهجير
0
أمن وقضاء
14:48
الحرب الإسرائيلية في لبنان ستستمر لفترة أطول من الحرب مع إيران
أمن وقضاء
14:48
الحرب الإسرائيلية في لبنان ستستمر لفترة أطول من الحرب مع إيران
0
أخبار لبنان
14:46
خطّة تربوية لضمان حق التعلّم وتوزيع مساعدات نقدية للنازحين
أخبار لبنان
14:46
خطّة تربوية لضمان حق التعلّم وتوزيع مساعدات نقدية للنازحين
0
أخبار دولية
14:45
ترامب منفتح على الحوار مع إيران… فهل تتحرك واشنطن لاحتواء الحرب في لبنان؟
أخبار دولية
14:45
ترامب منفتح على الحوار مع إيران… فهل تتحرك واشنطن لاحتواء الحرب في لبنان؟
0
أخبار دولية
14:39
ترامب يحاول تهدئة أسواق النفط…ولكن
أخبار دولية
14:39
ترامب يحاول تهدئة أسواق النفط…ولكن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:30
ادرعي: إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
07:30
ادرعي: إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية
2
أخبار لبنان
03:29
إنذار عاجل إلى سكان صور وصيدا...
أخبار لبنان
03:29
إنذار عاجل إلى سكان صور وصيدا...
3
اقتصاد
03:07
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات
اقتصاد
03:07
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات
4
اقتصاد
07:24
ارتفاع سعر ربطة الخبز...
اقتصاد
07:24
ارتفاع سعر ربطة الخبز...
5
أمن وقضاء
10:25
بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل
أمن وقضاء
10:25
بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل
6
أخبار لبنان
03:50
عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
أخبار لبنان
03:50
عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
7
أخبار لبنان
04:49
الـLBCI تواكب أهالي علما الشعب... رئيس البلدية: "فلّينا وما منعرف إذا منرجع"
أخبار لبنان
04:49
الـLBCI تواكب أهالي علما الشعب... رئيس البلدية: "فلّينا وما منعرف إذا منرجع"
8
خبر عاجل
02:37
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة
خبر عاجل
02:37
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More