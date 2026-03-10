نتنياهو: ستكون هناك ميزانية لتخصيص عشرات المليارات من الشيقل للإنفاق الدفاعيّ لتمويل الحرب على إيران

وزير المالية الإسرائيليّ: مجلس الوزراء يعقد اجتماعًا الآن للموافقة على ميزانية الحرب

مندوب إيران في الأمم المتحدة: الهجمات دمرت حتى الآن 9669 موقعًا مدنيًا في إيران