غارتان من مسيّرة إسرائيلية على بلدة علي النهري في البقاع
آخر الأخبار
2026-03-11 | 02:32
غارتان من مسيّرة إسرائيلية على بلدة علي النهري في البقاع
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
مسيّرة
إسرائيلية
النهري
البقاع
آخر الأخبار
آخر الأخبار
08:09
أ.ف.ب عن مصدر أمني وطبي: مقتل امرأة بشظايا صاروخ بعد غارة جوية على شرق العراق
آخر الأخبار
08:09
أ.ف.ب عن مصدر أمني وطبي: مقتل امرأة بشظايا صاروخ بعد غارة جوية على شرق العراق
0
آخر الأخبار
08:08
مسؤول إسرائيلي كبير لرويترز: المسؤولون في إسرائيل يدركون أنه ليس من المؤكد أن الحرب على إيران ستؤدي إلى انهيار نظامها الديني
آخر الأخبار
08:08
مسؤول إسرائيلي كبير لرويترز: المسؤولون في إسرائيل يدركون أنه ليس من المؤكد أن الحرب على إيران ستؤدي إلى انهيار نظامها الديني
0
آخر الأخبار
08:07
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على بلدة قبريخا
آخر الأخبار
08:07
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على بلدة قبريخا
0
أخبار لبنان
08:05
الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون: التمديد للبرلمان نصف ولاية طعنة قاسية للدستور
أخبار لبنان
08:05
الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون: التمديد للبرلمان نصف ولاية طعنة قاسية للدستور
آخر الأخبار
08:09
أ.ف.ب عن مصدر أمني وطبي: مقتل امرأة بشظايا صاروخ بعد غارة جوية على شرق العراق
آخر الأخبار
08:09
أ.ف.ب عن مصدر أمني وطبي: مقتل امرأة بشظايا صاروخ بعد غارة جوية على شرق العراق
0
آخر الأخبار
08:08
مسؤول إسرائيلي كبير لرويترز: المسؤولون في إسرائيل يدركون أنه ليس من المؤكد أن الحرب على إيران ستؤدي إلى انهيار نظامها الديني
آخر الأخبار
08:08
مسؤول إسرائيلي كبير لرويترز: المسؤولون في إسرائيل يدركون أنه ليس من المؤكد أن الحرب على إيران ستؤدي إلى انهيار نظامها الديني
0
آخر الأخبار
08:07
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على بلدة قبريخا
آخر الأخبار
08:07
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على بلدة قبريخا
0
آخر الأخبار
08:03
الجيش الإيراني: سفن الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما "أهداف مشروعة" بمضيق هرمز
آخر الأخبار
08:03
الجيش الإيراني: سفن الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما "أهداف مشروعة" بمضيق هرمز
زوارنا يقرأون الآن
أخبار دولية
2026-03-10
الحرس الثوري الإيراني: "نحن من سيحدد نهاية الحرب"
أخبار دولية
2026-03-10
الحرس الثوري الإيراني: "نحن من سيحدد نهاية الحرب"
0
خبر عاجل
06:07
هيئة البث عن وزراء إسرائيليين: إسقاط النظام الإيراني قد يحتاج عاما كاملا
خبر عاجل
06:07
هيئة البث عن وزراء إسرائيليين: إسقاط النظام الإيراني قد يحتاج عاما كاملا
0
عالم الطبخ
11:30
الباستا بالصلصة الوردية وسلطة الروكا ولفائف البيتزا... أطباق صيامية شهيّة مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
11:30
الباستا بالصلصة الوردية وسلطة الروكا ولفائف البيتزا... أطباق صيامية شهيّة مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
خبر عاجل
04:32
النائب غسان حاصباني للـLBCI: تقدّمنا بطعن على قانون التمديد إذ إن أساس الطعن أن هذا القانون يخالف الدستور والمواثيق الدولية التي تكفل للمواطن الحق في اختيار ممثّليه بشكل دوري ومدّة التمديد تتخطى الظروف الاستثنائية
خبر عاجل
04:32
النائب غسان حاصباني للـLBCI: تقدّمنا بطعن على قانون التمديد إذ إن أساس الطعن أن هذا القانون يخالف الدستور والمواثيق الدولية التي تكفل للمواطن الحق في اختيار ممثّليه بشكل دوري ومدّة التمديد تتخطى الظروف الاستثنائية
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
0
أخبار لبنان
06:28
كرامي: اعتماد التعليم عن بُعد مع تحوّل مدارس رسمية إلى مراكز إيواء
أخبار لبنان
06:28
كرامي: اعتماد التعليم عن بُعد مع تحوّل مدارس رسمية إلى مراكز إيواء
0
آخر الأخبار
05:26
مشاهد من الغارة الإسرائيلية على بلدة علي النهري في البقاع
آخر الأخبار
05:26
مشاهد من الغارة الإسرائيلية على بلدة علي النهري في البقاع
0
أخبار لبنان
04:57
معوّض للـLBCI: تمديد السنتين هو لأسباب سياسية
أخبار لبنان
04:57
معوّض للـLBCI: تمديد السنتين هو لأسباب سياسية
0
تقارير نشرة الاخبار
04:55
تجدد الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت... هكذا يبدو المشهد
تقارير نشرة الاخبار
04:55
تجدد الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت... هكذا يبدو المشهد
0
أخبار لبنان
04:53
حاصباني للـLBCI: "التمديد" يخالف الدستور والمواثيق الدولية
أخبار لبنان
04:53
حاصباني للـLBCI: "التمديد" يخالف الدستور والمواثيق الدولية
0
أخبار لبنان
04:22
منيمنة للـLBCI: التمديد جاء من باب الحفاظ على استمرارية المؤسسة الأم في هذه الظروف
أخبار لبنان
04:22
منيمنة للـLBCI: التمديد جاء من باب الحفاظ على استمرارية المؤسسة الأم في هذه الظروف
0
أخبار لبنان
04:03
سيزار أبي خليل: تقدّمنا بطعن أمام المجلس الدستوري لإبطال قانون التمديد..
أخبار لبنان
04:03
سيزار أبي خليل: تقدّمنا بطعن أمام المجلس الدستوري لإبطال قانون التمديد..
0
أخبار لبنان
03:58
وزيرة الشؤون الاجتماعية: نحو 780 ألف نازح في لبنان و120 ألفاً في مراكز الإيواء
أخبار لبنان
03:58
وزيرة الشؤون الاجتماعية: نحو 780 ألف نازح في لبنان و120 ألفاً في مراكز الإيواء
1
خبر عاجل
02:37
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة
خبر عاجل
02:37
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة
2
أمن وقضاء
10:25
بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل
أمن وقضاء
10:25
بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل
3
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
4
أخبار لبنان
11:14
أدرعي يوجّه إنذارًا إلى سكان قرى في الجنوب: لضرورة الإخلاء
أخبار لبنان
11:14
أدرعي يوجّه إنذارًا إلى سكان قرى في الجنوب: لضرورة الإخلاء
5
أخبار لبنان
04:58
تعزيزات إسرائيلية على حدود لبنان...
أخبار لبنان
04:58
تعزيزات إسرائيلية على حدود لبنان...
6
أمن وقضاء
06:15
وحدة مختصة من الجيش عملت على نقل قنبلة طيران موجَّهة غير منفجرة من أحد المباني في عائشة بكار
أمن وقضاء
06:15
وحدة مختصة من الجيش عملت على نقل قنبلة طيران موجَّهة غير منفجرة من أحد المباني في عائشة بكار
7
خبر عاجل
02:26
معلومات للـLBCI: المستهدف في الغارة الاسرائيلية على عائشة بكار هو من حركة حماس و يدعى احمد عبدالله
خبر عاجل
02:26
معلومات للـLBCI: المستهدف في الغارة الاسرائيلية على عائشة بكار هو من حركة حماس و يدعى احمد عبدالله
8
حال الطقس
15:12
الاستقرار لغاية الاربعاء فيما الحرارة الى ارتفاع
حال الطقس
15:12
الاستقرار لغاية الاربعاء فيما الحرارة الى ارتفاع
