طوارئ الصحة: 4 جرحى في الغارة على شقة في منطقة عائشة بكار

الداخلية البحرينية: إطلاق صفارات الإنذار وعلى المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن

الداخلية البحرينية: إطلاق صفارات الإنذار وعلى المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن

حصيلة أوليّة للغارات على البقاع: سقوط 10 شهداء و5 جرحى في تمنين و5 جرحى في علي النهري حالة بعضهم خطرة