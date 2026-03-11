وزراء الطاقة في مجموعة السبع: مستعدون لاتّخاذ التدابير اللازمة بشأن احتياطيات النفط

أكد وزراء الطاقة في مجموعة السبع الذين اجتمعوا الثلاثاء في باريس استعدادهم لاتخاذ "كل الإجراءات اللازمة" بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة حيال التقلبات الحادة في أسعار النفط الناجمة عن حرب الشرق الأوسط.



وجاء في بيان مشترك أصدره وزراء الطاقة في المجموعة الأربعاء "ندعم من حيث المبدأ تنفيذ تدابير استباقية لمعالجة الوضع، من بينها اللجوء إلى الاحتياطيات الإستراتيجية".



ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال مساء الثلاثاء، اقترحت وكالة الطاقة الدولية أكبر عملية سحب من مخزوناتها النفطية على الإطلاق لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الخام، وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الثلاثاء عن مسؤولين مطلعين.