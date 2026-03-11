النائب غسان حاصباني للـLBCI: الانتخابات كانت حاصلة رغم الاختلافات والظروف القاهرة فرضت عدم إجرائها لكن هذا لا يعني التمديد لسنتين وبعض من استغل الظروف ذريعة للتمديد لنفسه وهذا مخالف للدستور والمواثيق الدولية

النائب غسان حاصباني: نحن نتقدم اليوم بالطعن وسنبقى مصرّين على خوض المعركة باسم الشعب اللبناني الذي اختارنا ونأمل أن يقوم المجلس بما يمليه الدستور حفاظًا على الديمقراطية وحق المواطن في اختيار من يمثله عند انتهاء الظروف القاهرة

السابق