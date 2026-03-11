وزيرة التربية ريما كرامي: وضعنا 1156 مدرسة وثانوية و75 معهد رسمي بتصرف وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة الوطنية لإدارة الكوارث وتستضيف هذه المؤسسات أكثر من 80 ألف نازح

التالي

وزيرة التربية ريما كرامي: اعتمدنا مقاربة مختلفة للمدارس والمعاهد الرسمية والجامعة اللبنانية وسنعتمد التعليم عن بُعد على أن تبدأ الحصص التعليمية المنتظمة ابتداءً من بداية الأسبوع المقبل