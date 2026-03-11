مصادر لرويترز: بعض عملاء قطر للطاقة بما في ذلك شل وتوتال إنرجيز وشركات أخرى في آسيا أعلنوا القوة القاهرة لعملائهم الذين يحصلون على غاز طبيعي مسال من قطر

التالي

أمبري للأمن البحري: سفينة تجارية أبلغت عن رصد انفجار على بعد 31 ميلا بحريا شمال غرب ميناء خليفة في الإمارات ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار بالسفينة أو إصابات بين أفراد طاقمها