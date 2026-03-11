الحكومة السويسرية: السفير وخمسة موظفين سويسريين غادروا إيران برا اليوم

أ.ف.ب: دوي انفجارات في طهران

أ.ف.ب: دوي انفجارات في طهران

متحدث باسم وزارة الخارجية: ألمانيا نقلت موقتا بعض البعثات الدبلوماسية في الخارج بما في ذلك بعثة طهران وبعثتي العراق بسبب الوضع الأمني ​​في الشرق الأوسط