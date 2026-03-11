ترامب لأكسيوس: لم يتبقَ شيء يذكر لاستهدافه في إيران

ترامب لأكسيوس: الحرب على إيران ستنتهي قريبًا وعندما أريد أن تنتهي فستنتهي

التلفزيون العمانيّ: طائرات مسيرة أصابت خزانات وقود في ميناء صلالة من دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو قتلى