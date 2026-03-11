وكالة الطاقة الدولية: سيتم الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية خلال إطار زمني مناسب للظروف المحلية لكل دولة عضو

وكالة الأنباء العمانية: إسقاط مسيرات عدة فيما أصابت أخرى خزانات الوقود في ميناء صلالة

وكالة الطاقة الدولية: 32 من الدول الأعضاء اتفقت بالإجماع اليوم على طرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الطارئة في السوق