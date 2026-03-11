ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: لن أحدد جدولا زمنيا لكن عندما أقرر انتهاء الحرب فستنتهي حينها

وكالة الأنباء العمانية الرسمية: سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد عبر للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال اتصال هاتفي عن استياء البلاد وإدانتها للهجمات المتواصلة التي تستهدف الأراضي العُمانية

وكالة الأنباء العمانية الرسمية: سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد عبر للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال اتصال هاتفي عن استياء البلاد وإدانتها للهجمات المتواصلة التي تستهدف الأراضي العُمانية

مسؤول بإقليم كردستان لرويترز: لن يمر أي نفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا ما لم تقدم حكومة بغداد أموالا فورية بالدولار لكردستان