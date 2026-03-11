وزير الصحة: عدد الشهداء أصبح 634 شهيدًا والاعتداءات بلغت 22 اعتداء على القطاع الصّحيّ

وزير الصحة: وزّعنا الأدوية اللازمة على المراكز وندعو المواطنين الذين يحتاجون إلى الأدوية السرطانية التواصل على الرقم 1214

وزيرة الشؤون الاجتماعية: عدد النازحين المسجلين على المنصة الالكترونية بلغ 816 ألف نازح والمساعدات الانسانية تصل من الدول الشقيقة اليوم أردنية والغد فرنسية