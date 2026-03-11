الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
-1
o
الجنوب
14
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سرّ وقدر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
-1
o
الجنوب
14
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
معلومات للـLBCI: رئيس مجلس الوزراء نواف سلام كلف محافظ الجنوب منصور ضو بتقديم واجب التعازي إلى أهالي بلدة القليعة وإلى عائلة كاهن رعيتهم الأب بيار الراعي
آخر الأخبار
2026-03-11 | 12:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
معلومات للـLBCI: رئيس مجلس الوزراء نواف سلام كلف محافظ الجنوب منصور ضو بتقديم واجب التعازي إلى أهالي بلدة القليعة وإلى عائلة كاهن رعيتهم الأب بيار الراعي
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
للـLBCI:
الوزراء
محافظ
الجنوب
منصور
بتقديم
التعازي
أهالي
القليعة
عائلة
رعيتهم
الراعي
التالي
ترامب: لا أشعر بقلق إزاء أي هجمات مدعومة من إيران داخل الولايات المتحدة
وزير الصحة: وزّعنا الأدوية اللازمة على المراكز وندعو المواطنين الذين يحتاجون إلى الأدوية السرطانية التواصل على الرقم 1214
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
خبر عاجل
20:33
مركز طوارئ الصحة: ٧ شهداء و٢١ جريحا في الغارة الإسرائيلية على الرملة البيضاء في بيروت
خبر عاجل
20:33
مركز طوارئ الصحة: ٧ شهداء و٢١ جريحا في الغارة الإسرائيلية على الرملة البيضاء في بيروت
0
خبر عاجل
20:13
غارة اسرائيلية تستهدف شقة في المشروع الكندي خراج بلدة عرمون
خبر عاجل
20:13
غارة اسرائيلية تستهدف شقة في المشروع الكندي خراج بلدة عرمون
0
آخر الأخبار
20:03
الجيش الإسرائيلي: نفذنا في الساعات الأخيرة موجة واسعة من الغارات استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله لبنان
آخر الأخبار
20:03
الجيش الإسرائيلي: نفذنا في الساعات الأخيرة موجة واسعة من الغارات استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله لبنان
0
خبر عاجل
19:41
غارة اسرائيلية تستهدف الرملة البيضاء - بيروت وتضارب بالمعلومات حول طبيعة الاستهداف
خبر عاجل
19:41
غارة اسرائيلية تستهدف الرملة البيضاء - بيروت وتضارب بالمعلومات حول طبيعة الاستهداف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
20:03
الجيش الإسرائيلي: نفذنا في الساعات الأخيرة موجة واسعة من الغارات استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله لبنان
آخر الأخبار
20:03
الجيش الإسرائيلي: نفذنا في الساعات الأخيرة موجة واسعة من الغارات استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله لبنان
0
آخر الأخبار
19:04
ماكرون: الشرع يدعم جهود السلطات اللبنانية لاستعادة السيطرة الكاملة للدولة على أراضيها
آخر الأخبار
19:04
ماكرون: الشرع يدعم جهود السلطات اللبنانية لاستعادة السيطرة الكاملة للدولة على أراضيها
0
آخر الأخبار
19:03
ماكرون: "حزب الله ارتكب خطأ فادحا بجر لبنان إلى مواجهة مع إسرائيل وعليه وقف هجماته فورا
آخر الأخبار
19:03
ماكرون: "حزب الله ارتكب خطأ فادحا بجر لبنان إلى مواجهة مع إسرائيل وعليه وقف هجماته فورا
0
آخر الأخبار
19:02
ماكرون: أجريت محادثات مع رئيسي لبنان وسوريا والتنسيق الذي بدأته القيادتان اللبنانية والسورية أمر مهم وسنواصل دعمه
آخر الأخبار
19:02
ماكرون: أجريت محادثات مع رئيسي لبنان وسوريا والتنسيق الذي بدأته القيادتان اللبنانية والسورية أمر مهم وسنواصل دعمه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
20:13
غارة اسرائيلية تستهدف شقة في المشروع الكندي خراج بلدة عرمون
خبر عاجل
20:13
غارة اسرائيلية تستهدف شقة في المشروع الكندي خراج بلدة عرمون
0
خبر عاجل
19:41
غارة اسرائيلية تستهدف الرملة البيضاء - بيروت وتضارب بالمعلومات حول طبيعة الاستهداف
خبر عاجل
19:41
غارة اسرائيلية تستهدف الرملة البيضاء - بيروت وتضارب بالمعلومات حول طبيعة الاستهداف
0
آخر الأخبار
2026-01-29
النائبة ندى البستاني: لا أحد يطالب بسحر ولا بمعجزة وكلنا نعلم أن وزارة الطاقة لا تدار بالشعارات وكان من المفترض خلال هذه السنة إما تحديث الخطط الموجودة أو وضع خطة جديدة و"أنا ما عم بتفلسف على وزير الطاقة"
آخر الأخبار
2026-01-29
النائبة ندى البستاني: لا أحد يطالب بسحر ولا بمعجزة وكلنا نعلم أن وزارة الطاقة لا تدار بالشعارات وكان من المفترض خلال هذه السنة إما تحديث الخطط الموجودة أو وضع خطة جديدة و"أنا ما عم بتفلسف على وزير الطاقة"
0
آخر الأخبار
2026-03-04
تصاعد أعمدة الدخان من سفينة قرب مدينة بندر عباس جنوب إيران
آخر الأخبار
2026-03-04
تصاعد أعمدة الدخان من سفينة قرب مدينة بندر عباس جنوب إيران
بالفيديو
d-none hideMe
0
حال الطقس
14:59
انكفاء التيارات الشمالية وارتفاع الرطوبة
حال الطقس
14:59
انكفاء التيارات الشمالية وارتفاع الرطوبة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:58
طعنان بقانون التمديد والكرى بالملعب الدستوريّ
تقارير نشرة الاخبار
14:58
طعنان بقانون التمديد والكرى بالملعب الدستوريّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
التعليم تحت القصف: بين العودة إلى الصفوف والتعليم عن بُعد
تقارير نشرة الاخبار
14:50
التعليم تحت القصف: بين العودة إلى الصفوف والتعليم عن بُعد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:46
الحرب في لبنان... تأثير على أسعار المواد الغذائية
تقارير نشرة الاخبار
14:46
الحرب في لبنان... تأثير على أسعار المواد الغذائية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بمواجهة التفوق العسكريّ الأميركيّ الإسرائيليّ... هل تتفوق إيران بحرب الاستنزاف الاقتصادية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بمواجهة التفوق العسكريّ الأميركيّ الإسرائيليّ... هل تتفوق إيران بحرب الاستنزاف الاقتصادية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
هل تكون محطات تحلية المياه في الخليج ضحية الحرب؟
تقارير نشرة الاخبار
14:22
هل تكون محطات تحلية المياه في الخليج ضحية الحرب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
المشهد من مشارف الضاحية الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
14:20
المشهد من مشارف الضاحية الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
يوسف عساف… المسعف الذي استشهد أثناء تأدية واجبه الإنساني
تقارير نشرة الاخبار
14:17
يوسف عساف… المسعف الذي استشهد أثناء تأدية واجبه الإنساني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
رسائل نارية في جنازة الأب الشهيد دعم للقائد وهجوم على الحزب وطرد نائب
تقارير نشرة الاخبار
14:14
رسائل نارية في جنازة الأب الشهيد دعم للقائد وهجوم على الحزب وطرد نائب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
16:02
أدرعي: سنرد الصاع صاعين
أخبار لبنان
16:02
أدرعي: سنرد الصاع صاعين
2
خبر عاجل
02:37
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة
خبر عاجل
02:37
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة
3
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
4
أخبار لبنان
10:59
أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً
أخبار لبنان
10:59
أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً
5
أمن وقضاء
06:15
وحدة مختصة من الجيش عملت على نقل قنبلة طيران موجَّهة غير منفجرة من أحد المباني في عائشة بكار
أمن وقضاء
06:15
وحدة مختصة من الجيش عملت على نقل قنبلة طيران موجَّهة غير منفجرة من أحد المباني في عائشة بكار
6
أخبار لبنان
04:58
تعزيزات إسرائيلية على حدود لبنان...
أخبار لبنان
04:58
تعزيزات إسرائيلية على حدود لبنان...
7
أخبار لبنان
10:43
قائد الجيش: عازمون على بسط سلطة الدولة على كل أراضيها عملًا بقرار السلطة السياسية وملتزمون بالمصلحة الوطنية العليا حفاظًا على وحدة لبنان
أخبار لبنان
10:43
قائد الجيش: عازمون على بسط سلطة الدولة على كل أراضيها عملًا بقرار السلطة السياسية وملتزمون بالمصلحة الوطنية العليا حفاظًا على وحدة لبنان
8
أخبار لبنان
07:56
طيران الشرق الأوسط: جدول رحلات يوم الخميس 12 آذار
أخبار لبنان
07:56
طيران الشرق الأوسط: جدول رحلات يوم الخميس 12 آذار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More