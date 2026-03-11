الحصيلة شبه النهائية في مجزرة شعث في البقاع الشمالي هي ٨ شهداء و٣ جرحى ولا تزال أعمال البحث مستمرة عن اشلاء في المكان

