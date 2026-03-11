الوكالة الوطنية: غارة على أطراف سلعا والاحتلال الاسرائيلي يتوغل إلى بعض النقاط في القطاعين الغربي والاوسط

وزارة الدفاع القطرية: تصدينا اليوم لـ 8 صواريخ باليستية إيرانية وعدد من المسيرات مع سقوط صاروخ بمنطقة غير مأهولة

الزميلة أمال شحادة: في هذه الاثناء يعقد اجتماع أمنيّ لدى نتنياهو لبحث التطورات في لبنان والاتجاه هو توسيع العمليات في لبنان بشكل كبير