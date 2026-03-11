ترامب: اتفاقنا السابق مع إيران أعطاها فرصة بناء سلاح نووي ولو لم ألغ الاتفاق لكانت قد استطاعت تحقيق ذلك

ترامب: جيشنا دمر إيران بشكل شبه كامل على مدى الأيام الـ11 الماضية وتم القضاء على سلاح الجو لديها

ترامب: جيشنا دمر إيران بشكل شبه كامل على مدى الأيام الـ11 الماضية وتم القضاء على سلاح الجو لديها

ترامب متحدثا عن إيران: لا نريد العودة كل عامين ولن نغادر حتى يتم إنجاز المهمة