ترامب: أسعار النفط بدأت في التراجع وستواصل التراجع ولن نتوقف حتى إنجاز المهمة بالكامل وسيكون ذلك سريعا

المقاومة الإسلامية: استهدفنا قاعدة ستيلا ماريس وهي قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية

المقاومة الإسلامية: استهدفنا قاعدة ستيلا ماريس وهي قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية

أ. ف.ب: ايران تندد بالقرار الأممي حول الهجمات في الخليج باعتباره "تحويرا" لدور مجلس الأمن