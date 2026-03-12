الجيش الإسرائيليّ: الليلة الماضية موجة واسعة من الغارات استهدفت بنى تحتية لحزب الله

شاهد من رويترز: تصاعد عمود دخان من محيط مطار البحرين

القناة 12 الإسرائيلية: الصواريخ التي أطلقت من إيران باتجاه شمال إسرائيل سقطت في مناطق مفتوحة من دون إصابات