وزارة الصحة: 3 شهداء وطفل جريح في حصيلة أولية للغارات على عرمون

وزارة الدفاع السعودية: اعتراض طائرة مسيرة كانت متجهة إلى حقل الشيبة النفطيّ

وزارة الدفاع السعودية: اعتراض طائرة مسيرة كانت متجهة إلى حقل الشيبة النفطيّ

رويترز عن 3 مصادر استخبارية أميركية: النظام الإيرانيّ لا يزال ممسكًا بزمام السيطرة على الرأي العام