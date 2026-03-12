الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الزميلة آمال شحادة: يُتداول عن أنّ الهدف التالي هو الشيخ نعيم قاسم

آخر الأخبار
2026-03-12 | 03:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الزميلة آمال شحادة: يُتداول عن أنّ الهدف التالي هو الشيخ نعيم قاسم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الزميلة آمال شحادة: يُتداول عن أنّ الهدف التالي هو الشيخ نعيم قاسم

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

شحادة:

يُتداول

الهدف

التالي

الشيخ

LBCI التالي
وزارة الصحة الإسرائيلية: إصابة 2745 إسرائيليًا منذ بداية الحرب على إيران منهم 85 ما زالوا يخضعون للعلاج
الزميلة آمال شحادة: إسرائيل تبحث في اجتماعها توقيت الدخول في عملية برية إلى لبنان
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:40

غارتان تستهدفان المبنى المهدد في قصرنبا

LBCI
أخبار لبنان
04:31

أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان دورس

LBCI
آخر الأخبار
04:31

وكالة نقلا عن الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت: تم التعامل مع الحادث وفق خطة الطوارئ المعمول بها منذ بداية الأزمة وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدولة

LBCI
آخر الأخبار
04:31

وكالة نقلا عن الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت: تعرض مطار الكويت الدولي لاستهداف من قبل عدة طائرات مسيرة ما أسفر عن وقوع أضرار مادية فقط

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:40

غارتان تستهدفان المبنى المهدد في قصرنبا

LBCI
أخبار لبنان
04:31

أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان دورس

LBCI
آخر الأخبار
04:31

وكالة نقلا عن الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت: تم التعامل مع الحادث وفق خطة الطوارئ المعمول بها منذ بداية الأزمة وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدولة

LBCI
آخر الأخبار
04:31

وكالة نقلا عن الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت: تعرض مطار الكويت الدولي لاستهداف من قبل عدة طائرات مسيرة ما أسفر عن وقوع أضرار مادية فقط

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-03-10

بيان لطيران الشرق الأوسط حدد مواعيد رحلات الشركة ليوم غد الأربعاء

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-03

باسيل: هل اسناد ايران سيؤمّن حماية للبنان او يعرّضه لأخطار اضافية ودولية وشعبية وحياتية وامنية واجتماعية ومالية واقتصادية وسيؤدّي الى احتلال المزيد من اراضيه وما يحكى الآن عن 15 كلم؟ "انشالله لأ"

LBCI
أخبار لبنان
07:56

طيران الشرق الأوسط: جدول رحلات يوم الخميس 12 آذار

LBCI
أمن وقضاء
06:15

وحدة مختصة من الجيش عملت على نقل قنبلة طيران موجَّهة غير منفجرة من أحد المباني في عائشة بكار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
14:59

انكفاء التيارات الشمالية وارتفاع الرطوبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:58

طعنان بقانون التمديد والكرى بالملعب الدستوريّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

التعليم تحت القصف: بين العودة إلى الصفوف والتعليم عن بُعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

الحرب في لبنان... تأثير على أسعار المواد الغذائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بمواجهة التفوق العسكريّ الأميركيّ الإسرائيليّ... هل تتفوق إيران بحرب الاستنزاف الاقتصادية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

هل تكون محطات تحلية المياه في الخليج ضحية الحرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

المشهد من مشارف الضاحية الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

يوسف عساف… المسعف الذي استشهد أثناء تأدية واجبه الإنساني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

رسائل نارية في جنازة الأب الشهيد دعم للقائد وهجوم على الحزب وطرد نائب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
16:02

أدرعي: سنرد الصاع صاعين‬

LBCI
خبر عاجل
07:09

أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي

LBCI
أخبار لبنان
10:59

أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً

LBCI
أمن وقضاء
06:15

وحدة مختصة من الجيش عملت على نقل قنبلة طيران موجَّهة غير منفجرة من أحد المباني في عائشة بكار

LBCI
خبر عاجل
03:32

إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا

LBCI
خبر عاجل
19:41

غارة اسرائيلية تستهدف الرملة البيضاء - بيروت وتضارب بالمعلومات حول طبيعة الاستهداف

LBCI
أخبار لبنان
04:58

تعزيزات إسرائيلية على حدود لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
10:43

قائد الجيش: عازمون على بسط سلطة الدولة على كل أراضيها عملًا بقرار السلطة السياسية وملتزمون بالمصلحة الوطنية العليا حفاظًا على وحدة لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More