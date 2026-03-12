المكتب الإعلامي لدبي: أكدت الجهات المختصة في دبي أنه يتم التعامل مع حادث بسيط ناجم عن سقوط طائرة مسيرة على واجهة أحد المباني على طريق الشيخ زايد دون تسجيل أي إصابات

السابق