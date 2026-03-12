الوكالة الوطنية للاعلام: ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى في الغارة على بلدة باريش

الحرب الدائرة في الشرق الأوسط: الاضطراب الأكبر في إمدادات النفط

الحرب الدائرة في الشرق الأوسط: الاضطراب الأكبر في إمدادات النفط

وكالة فارس: اغتيال العميد إسماعيل دهقان القيادي في القوات الجوفضائية في الحرس الثوريّ قبل يومين في مدينة أراك