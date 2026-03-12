رئيس البرلمان الإيراني على إكس: أي عدوان على أراضي الجزر الإيرانية سيؤدي إلى نفاد كل ضبط للنفس

وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يتلقى تعليمات بالاستعداد لتوسيع عملياته في لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يتلقى تعليمات بالاستعداد لتوسيع عملياته في لبنان

الحرس الثوري الإيراني: على كل السفن أن تلتزم بقوانين العبور من مضيق هرمز التي أعلنتها إيران