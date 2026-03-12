الجزيرة: غارات إسرائيلية على الناقورة وقبريخا وكفرا وتولين جنوبي لبنان

سموتريتش: حزب الله تلقى ضربة قوية في الحرب السابقة لكنه لم يهزم

الجيش الإسرائيليّ: قضينا على قيادي في الحرس الثوريّ من وحدة الصواريخ الباليستية في حزب الله في لبنان