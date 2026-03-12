الأخبار
سوبرة: الشركات اللبنانية تواجه ضغوطاً غير مسبوقة

2026-03-12 | 08:43
سوبرة: الشركات اللبنانية تواجه ضغوطاً غير مسبوقة
سوبرة: الشركات اللبنانية تواجه ضغوطاً غير مسبوقة

كشف نائب رئيس تجمع الشركات اللبنانية في بيان اليوم عن أن الشركات والمؤسسات الخاصة في لبنان تواجه ضغوطاً كبيرة غير مسبوقة نتيجة الحرب الدائرة حالياً، معرباً عن خشيته من إطالة أمدها، لما قد يترتب على ذلك من تعريض عدد كبير من المؤسسات لمخاطر لا تحمد عقباها.

وأشار سوبرة إلى تراجع ملحوظ في حجم الأعمال، ما يلحق بالشركات خسائر كبيرة يصعب عليها تحمّلها، ولا سيما أنها لم تتمكن حتى الآن من التعافي من تداعيات الأزمات المتتالية التي شهدها لبنان خلال السنوات الماضية.

وحذّر من التداعيات الخطيرة لهذا التراجع على الشركات ومؤسسات القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الخسائر المتراكمة تزيد الضغوط على سيولة المؤسسات، في ظل محدودية المداخيل وارتفاع المصاريف، إضافة إلى صعوبة تأمين التمويل في ظل تعثر القطاع المصرفي.

كما أشار سوبرة إلى أن الوضع الراهن ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني بشكل عام، سواء في القطاعين العام والخاص، وعلى مالية الدولة ومسار التعافي الاقتصادي، معرباً عن أمله في احتواء الوضع سريعاً قبل فوات الأوان.
 
 
 
