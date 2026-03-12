الوكالة الوطنية للإعلام: شهيد وجريحان حصيلة الغارة على أطراف دورس لجهة عين بورضاي

بيان المرشد الإيراني: يجب الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز كأداة للضغط على العدو

بيان المرشد الإيراني: يجب الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز كأداة للضغط على العدو

بيان المرشد الإيراني: نؤمن بالصداقة مع دول الجوار لكننا مجبرون على استمرار استهداف القواعد الأميركية فيها