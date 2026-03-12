الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منصة الصواريخ التي استخدمت لاستهداف الجليل الغربي في وقت سابق اليوم
آخر الأخبار
2026-03-12 | 11:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منصة الصواريخ التي استخدمت لاستهداف الجليل الغربي في وقت سابق اليوم
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإسرائيلي:
استهدفنا
الصواريخ
استخدمت
لاستهداف
الجليل
الغربي
اليوم
التالي
القيادة الوسطى الأميركية: حاملة الطائرات فورد تعرضت لحريق غير مرتبط بأي عمل قتالي وتمت السيطرة عليه
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان إثر تسلل مسيرة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
جلسة حكومية في السرايا بقرارات سياسية مهمة
تقارير نشرة الاخبار
14:26
جلسة حكومية في السرايا بقرارات سياسية مهمة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
إسرائيل تتوعد لبنان بعد هجوم صاروخي واسع لحزب الله
تقارير نشرة الاخبار
14:25
إسرائيل تتوعد لبنان بعد هجوم صاروخي واسع لحزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
نيران الحرب طالت القاعدة البريطانية في قبرص... وحزب الله في دائرة الاتهام
تقارير نشرة الاخبار
14:24
نيران الحرب طالت القاعدة البريطانية في قبرص... وحزب الله في دائرة الاتهام
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
إسرائيل توسع ضرباتها في بيروت: نازحون وكورنيش بحري
تقارير نشرة الاخبار
14:22
إسرائيل توسع ضرباتها في بيروت: نازحون وكورنيش بحري
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:09
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: المجلس المصغر سيبحث العملية البرية في لبنان خلال اجتماعه مساء اليوم
آخر الأخبار
14:09
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: المجلس المصغر سيبحث العملية البرية في لبنان خلال اجتماعه مساء اليوم
0
آخر الأخبار
14:05
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
آخر الأخبار
14:05
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
0
آخر الأخبار
14:02
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 7 مسيرات بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة
آخر الأخبار
14:02
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 7 مسيرات بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة
0
آخر الأخبار
14:01
الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلا في بلدة الغسانية - قضاء صيدا ما أدى الى تدميره ولا اصابات
آخر الأخبار
14:01
الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلا في بلدة الغسانية - قضاء صيدا ما أدى الى تدميره ولا اصابات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:10
رويترز عن مصادر أمنية: طائرة مسيرة استهدفت مجمعا تابعا للمعارضة الإيرانية الكردية بشرق أربيل في العراق
آخر الأخبار
13:10
رويترز عن مصادر أمنية: طائرة مسيرة استهدفت مجمعا تابعا للمعارضة الإيرانية الكردية بشرق أربيل في العراق
0
آخر الأخبار
12:34
نواف سلام: البيان الذي نشر بإسم "الضباط الوطنيين" هو بيان مشبوه وبعيد عن الوطنية كل البعد بل يهدد الجيش في وحدته ودوره الوطني
آخر الأخبار
12:34
نواف سلام: البيان الذي نشر بإسم "الضباط الوطنيين" هو بيان مشبوه وبعيد عن الوطنية كل البعد بل يهدد الجيش في وحدته ودوره الوطني
0
آخر الأخبار
13:43
رويترز: رئيس الوزراء الهندي يقول إنه أجرى اتصالا بالرئيس الإيراني لمناقشة الوضع الخطير في المنطقة
آخر الأخبار
13:43
رويترز: رئيس الوزراء الهندي يقول إنه أجرى اتصالا بالرئيس الإيراني لمناقشة الوضع الخطير في المنطقة
0
أخبار لبنان
13:23
الرئيس عون اتصل برئيس الجامعة اللبنانية: ما حصل في كلية العلوم جريمة مدانة بكل المقاييس
أخبار لبنان
13:23
الرئيس عون اتصل برئيس الجامعة اللبنانية: ما حصل في كلية العلوم جريمة مدانة بكل المقاييس
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
جلسة حكومية في السرايا بقرارات سياسية مهمة
تقارير نشرة الاخبار
14:26
جلسة حكومية في السرايا بقرارات سياسية مهمة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
إسرائيل تتوعد لبنان بعد هجوم صاروخي واسع لحزب الله
تقارير نشرة الاخبار
14:25
إسرائيل تتوعد لبنان بعد هجوم صاروخي واسع لحزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
نيران الحرب طالت القاعدة البريطانية في قبرص... وحزب الله في دائرة الاتهام
تقارير نشرة الاخبار
14:24
نيران الحرب طالت القاعدة البريطانية في قبرص... وحزب الله في دائرة الاتهام
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
إسرائيل توسع ضرباتها في بيروت: نازحون وكورنيش بحري
تقارير نشرة الاخبار
14:22
إسرائيل توسع ضرباتها في بيروت: نازحون وكورنيش بحري
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
إن كنتم تفكرون بالسفر… فهذا ما قد تواجهونه من ارتفاع في الأسعار
تقارير نشرة الاخبار
14:22
إن كنتم تفكرون بالسفر… فهذا ما قد تواجهونه من ارتفاع في الأسعار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
استهداف مبنى في الباشورة بغارات عدة... هكذا يبدو المشهد
تقارير نشرة الاخبار
14:21
استهداف مبنى في الباشورة بغارات عدة... هكذا يبدو المشهد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
غارة على زقاق البلاط... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:20
غارة على زقاق البلاط... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
إذا أردت أن تعرف من سيربح الحرب... فانظر إلى من يملك النفس الاقتصادي الأطول
تقارير نشرة الاخبار
14:20
إذا أردت أن تعرف من سيربح الحرب... فانظر إلى من يملك النفس الاقتصادي الأطول
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:48
مقدمة النشرة المسائية 12-3-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:48
مقدمة النشرة المسائية 12-3-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
16:02
أدرعي: سنرد الصاع صاعين
أخبار لبنان
16:02
أدرعي: سنرد الصاع صاعين
2
أخبار لبنان
08:50
أدرعي للسكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: لإخلاء منازلكم فورًا
أخبار لبنان
08:50
أدرعي للسكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: لإخلاء منازلكم فورًا
3
أخبار لبنان
14:14
أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية وتحديدًا في حي العمروسية
أخبار لبنان
14:14
أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية وتحديدًا في حي العمروسية
4
أخبار لبنان
10:12
"الصحة" تعلن الحصيلة النهائية لغارتي عرمون والرملة البيضاء
أخبار لبنان
10:12
"الصحة" تعلن الحصيلة النهائية لغارتي عرمون والرملة البيضاء
5
أخبار لبنان
08:39
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات من 13 ولغاية 17 آذار 2026
أخبار لبنان
08:39
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات من 13 ولغاية 17 آذار 2026
6
خبر عاجل
08:13
أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
08:13
أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية
7
خبر عاجل
03:32
إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا
خبر عاجل
03:32
إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا
8
خبر عاجل
19:41
غارة اسرائيلية تستهدف الرملة البيضاء - بيروت وتضارب بالمعلومات حول طبيعة الاستهداف
خبر عاجل
19:41
غارة اسرائيلية تستهدف الرملة البيضاء - بيروت وتضارب بالمعلومات حول طبيعة الاستهداف
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More