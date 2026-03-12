غارة تحذيرية على المبنى المهدد في زقاق البلاط

متحدث باسم الخارجية الإيرانية: العديد من السفن لا يزال بإمكانها المرور عبر مضيق هرمز إذا نسقت مع البحرية الإيرانية

نواف سلام: البيان الذي نشر بإسم "الضباط الوطنيين" هو بيان مشبوه وبعيد عن الوطنية كل البعد بل يهدد الجيش في وحدته ودوره الوطني