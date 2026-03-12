رويترز عن مصدر مطلع: تباطؤ العمل بمشروع توسعة حقل الشمال في قطر وانخفاض نسبة تواجد العمال في الموقع إلى أقل من 50%

رويترز عن مصادر أمنية: طائرة مسيرة استهدفت مجمعا تابعا للمعارضة الإيرانية الكردية بشرق أربيل في العراق

متحدث باسم الخارجية الإيرانية: العديد من السفن لا يزال بإمكانها المرور عبر مضيق هرمز إذا نسقت مع البحرية الإيرانية