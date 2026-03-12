وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 3 مسيرات بالمنطقة الشرقية

التالي

الرقابة العسكرية في إسرائيل تسمح بنشر بعض التفاصيل حول لبنان: دخول بري واسع حتى الليطاني وتدمير بيوت والسيطرة على مناطق بهدف إبعاد الخطر عن الشمال وممارسة ضغط على الحكومة اللبنانية لتحمل مسؤولياتها وإبعاد الصواريخ المضادة للمدرعات