عاجل
وزير الدفاع الإسرائيلي: حكومة لبنان ستفقد من أراضيها إلى أن يتم تنفيذ الالتزام الأساسي بنزع سلاح حزب الله
وزير الدفاع الإسرائيلي: حكومة لبنان ستفقد من أراضيها إلى أن يتم تنفيذ الالتزام الأساسي بنزع سلاح حزب الله
عاجل
القيادة المركزية الأميركية: الطائرة سقطت غرب العراق حوالى الساعة 2 مساء بتوقيت شرق أميركا في 12 آذار وفقدانها لم يكن بسبب نيران معادية أو صديقة
القيادة المركزية الأميركية: الطائرة سقطت غرب العراق حوالى الساعة 2 مساء بتوقيت شرق أميركا في 12 آذار وفقدانها لم يكن بسبب نيران معادية أو صديقة
عاجل
القيادة المركزية الأميركية: تأكيد مقتل أربعة أفراد في حادث تحطم طائرة التزويد بالوقود كيه.سي-135 الأميركية فوق العراق
القيادة المركزية الأميركية: تأكيد مقتل أربعة أفراد في حادث تحطم طائرة التزويد بالوقود كيه.سي-135 الأميركية فوق العراق
وزارة الدفاع السعودية: إسقاط مسيرة معادية أثناء محاولة الاقتراب من حي السفارات
آخر الأخبار
2026-03-13 | 01:06
مشاهدات عالية
وزارة الدفاع السعودية: إسقاط مسيرة معادية أثناء محاولة الاقتراب من حي السفارات
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
