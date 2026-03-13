الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
16
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
16
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منشآت لإنتاج وتخزين الصواريخ الباليستية في طهران وشيراز والأهواز
آخر الأخبار
2026-03-13 | 03:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منشآت لإنتاج وتخزين الصواريخ الباليستية في طهران وشيراز والأهواز
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإسرائيلي:
استهدفنا
منشآت
لإنتاج
وتخزين
الصواريخ
الباليستية
طهران
وشيراز
والأهواز
التالي
الجزيرة: غارة إسرائيلية على بلدة المجادل جنوبي لبنان
إيسنا عن مدير النظام الطبي الوطني الإيراني: هجمات العدو استهدفت أكثر من 20 مستشفى ومركزا طبيا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:07
الداخلية الإماراتية: دفاعاتنا الجوية تتعامل مع تهديد صاروخي ويرجى البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات
آخر الأخبار
10:07
الداخلية الإماراتية: دفاعاتنا الجوية تتعامل مع تهديد صاروخي ويرجى البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات
0
آخر الأخبار
10:04
وول ستريت جورنال عن مسؤولين: القوات الأميركية لن تبدأ بمرافقة السفن إلا بعد انخفاض مستوى التهديد الإيراني
آخر الأخبار
10:04
وول ستريت جورنال عن مسؤولين: القوات الأميركية لن تبدأ بمرافقة السفن إلا بعد انخفاض مستوى التهديد الإيراني
0
آخر الأخبار
10:03
وول ستريت جورنال عن مصادر: البنتاغون يدرس إرسال مزيد من السفن الحربية لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز
آخر الأخبار
10:03
وول ستريت جورنال عن مصادر: البنتاغون يدرس إرسال مزيد من السفن الحربية لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز
0
آخر الأخبار
10:02
أ.ف.ب: سماع دوي انفجار في دبي
آخر الأخبار
10:02
أ.ف.ب: سماع دوي انفجار في دبي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:07
الداخلية الإماراتية: دفاعاتنا الجوية تتعامل مع تهديد صاروخي ويرجى البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات
آخر الأخبار
10:07
الداخلية الإماراتية: دفاعاتنا الجوية تتعامل مع تهديد صاروخي ويرجى البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات
0
آخر الأخبار
10:04
وول ستريت جورنال عن مسؤولين: القوات الأميركية لن تبدأ بمرافقة السفن إلا بعد انخفاض مستوى التهديد الإيراني
آخر الأخبار
10:04
وول ستريت جورنال عن مسؤولين: القوات الأميركية لن تبدأ بمرافقة السفن إلا بعد انخفاض مستوى التهديد الإيراني
0
آخر الأخبار
10:03
وول ستريت جورنال عن مصادر: البنتاغون يدرس إرسال مزيد من السفن الحربية لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز
آخر الأخبار
10:03
وول ستريت جورنال عن مصادر: البنتاغون يدرس إرسال مزيد من السفن الحربية لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز
0
آخر الأخبار
10:02
أ.ف.ب: سماع دوي انفجار في دبي
آخر الأخبار
10:02
أ.ف.ب: سماع دوي انفجار في دبي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:53
فاينانشال تايمز: فرنسا وإيطاليا تفتحان محادثات مع إيران على أمل ضمان عبور آمن من مضيق هرمز
آخر الأخبار
08:53
فاينانشال تايمز: فرنسا وإيطاليا تفتحان محادثات مع إيران على أمل ضمان عبور آمن من مضيق هرمز
0
خبر عاجل
00:51
مسيرة إسرائيلية تستهدف فجرًا شقة سكنية في منطقة النبعة
خبر عاجل
00:51
مسيرة إسرائيلية تستهدف فجرًا شقة سكنية في منطقة النبعة
0
أخبار لبنان
2026-01-30
نتائج الإختبارات الرياضية ومواعيد الإختبارات الطبية لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن
أخبار لبنان
2026-01-30
نتائج الإختبارات الرياضية ومواعيد الإختبارات الطبية لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن
0
اقتصاد
2026-03-10
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات
اقتصاد
2026-03-10
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:50
السفير البابوي جال على قرى قضاء مرجعيون وقدم التعزية باستشهاد الاب بيار الراعي
أخبار لبنان
09:50
السفير البابوي جال على قرى قضاء مرجعيون وقدم التعزية باستشهاد الاب بيار الراعي
0
تقارير نشرة الاخبار
09:35
واقع النزوح يتفاقم... هكذا يبدو الوضع في الشمال
تقارير نشرة الاخبار
09:35
واقع النزوح يتفاقم... هكذا يبدو الوضع في الشمال
0
تقارير نشرة الاخبار
08:17
تفاصيل زيارة غوتيريش إلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
08:17
تفاصيل زيارة غوتيريش إلى لبنان
0
أخبار لبنان
07:43
غوتيريش: لبنان انجر إلى حرب لا يريدها شعبه… وأطالب إسرائيل وحزب الله بوقف النار
أخبار لبنان
07:43
غوتيريش: لبنان انجر إلى حرب لا يريدها شعبه… وأطالب إسرائيل وحزب الله بوقف النار
0
أخبار دولية
07:33
المشهد في إسرائيل وتفاصيل إجتماع الكابينت الذي خصص لدرس الخيارات عند جبهة لبنان
أخبار دولية
07:33
المشهد في إسرائيل وتفاصيل إجتماع الكابينت الذي خصص لدرس الخيارات عند جبهة لبنان
0
أمن وقضاء
07:27
الغارات الإسرائيلية لم توفر قضاء النبطية ليلاً...
أمن وقضاء
07:27
الغارات الإسرائيلية لم توفر قضاء النبطية ليلاً...
0
أمن وقضاء
07:26
مراسم جنازة ثلاثة شبان في بلدة عين إبل بمشاركة جمع من أبناء البلدة
أمن وقضاء
07:26
مراسم جنازة ثلاثة شبان في بلدة عين إبل بمشاركة جمع من أبناء البلدة
0
أمن وقضاء
07:23
في البقاع الأوسط... إستهداف منزل في بر الياس
أمن وقضاء
07:23
في البقاع الأوسط... إستهداف منزل في بر الياس
0
أمن وقضاء
07:20
مجزرة في الفوار... استشهاد 8 أشخاص وجرح 9 آخرين
أمن وقضاء
07:20
مجزرة في الفوار... استشهاد 8 أشخاص وجرح 9 آخرين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
01:34
إستهداف يطال النبعة للمرة الأولى... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
01:34
إستهداف يطال النبعة للمرة الأولى... هذه التفاصيل
2
أخبار لبنان
14:14
أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية وتحديدًا في حي العمروسية
أخبار لبنان
14:14
أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية وتحديدًا في حي العمروسية
3
اقتصاد
03:52
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات...
اقتصاد
03:52
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات...
4
أخبار لبنان
17:13
مقتل لبناني بعد إطلاق النار على إسرائيليين في الولايات المتحدة بدافع الثأر لشقيقيه
أخبار لبنان
17:13
مقتل لبناني بعد إطلاق النار على إسرائيليين في الولايات المتحدة بدافع الثأر لشقيقيه
5
أخبار لبنان
10:12
"الصحة" تعلن الحصيلة النهائية لغارتي عرمون والرملة البيضاء
أخبار لبنان
10:12
"الصحة" تعلن الحصيلة النهائية لغارتي عرمون والرملة البيضاء
6
خبر عاجل
01:56
الـLBCI داخل الشقة المستهدفة في برالياس
خبر عاجل
01:56
الـLBCI داخل الشقة المستهدفة في برالياس
7
أمن وقضاء
09:17
الجيش: نحذر من خطورة مسح الرمز والدخول إلى الروابط الموجودة على المناشير الاسرائيلية
أمن وقضاء
09:17
الجيش: نحذر من خطورة مسح الرمز والدخول إلى الروابط الموجودة على المناشير الاسرائيلية
8
أخبار لبنان
13:09
بعد استهداف مبنى في الباشورة... أدرعي: "حزب الله أخفى تحته ملايين الدولارات"
أخبار لبنان
13:09
بعد استهداف مبنى في الباشورة... أدرعي: "حزب الله أخفى تحته ملايين الدولارات"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More