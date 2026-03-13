الوكالة الوطنية للإعلام: تفجير منزل في منطقة البيادر في بلدة شبعا صباحًا ولا اصابات

رويترز عن وكالة: أنباء عن غارة جوية في منطقة جوادیه جنوب شرق طهران وفرق الإنقاذ تهرع للموقع

رويترز عن وكالة: أنباء عن غارة جوية في منطقة جوادیه جنوب شرق طهران وفرق الإنقاذ تهرع للموقع

الاتحاد الأوروبي: ستتم إعادة تقييم أمن إمدادات النفط والغاز في التكتل إذا ما استمر إغلاق مضيق هرمز لمدة أطول أو حدثت المزيد من الاضطرابات