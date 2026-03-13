وزير الداخلية: وحدتنا الوطنية الداخلية نقطة قوة لا يجوز التخلي عنها

التالي

وزير الداخلية: هناك مسؤولية على الجميع لمساندة بعضهم بعضا ونتعامل مع المشاكل الأمنية التي تطرأ مع حركة النزوح وأدعو اللبنانيين إلى تحمّل المسؤولية وتجنّب المشاكل الداخلية التي نحن بغنى عنها