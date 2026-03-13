لاريجاني: هجمات الجيش الإسرائيلي على المشاركين في يوم القدس ناجمة عن خوفه وعجزه

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو طلب من الجيش تجهيز أهداف مدنية إضافية في لبنان للموافقة عليها

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو طلب من الجيش تجهيز أهداف مدنية إضافية في لبنان للموافقة عليها

وزير الداخلية: أدعو النازحين خارج مراكز الإيواء إلى التوجّه إلى هذه المراكز حتى وإن كانت خارج بيروت ونعمل على فتح مراكز إضافية ضمن بيروت