المستشار الألماني: لسنا طرفا في الحرب على إيران وليس لدينا أي نية للانضمام إليها

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في سعسع وصفصوفة ودوفيف بالجليل بعد رصد صواريخ من لبنان

الأمين العام للأمم المتحدة يقول على إكس إنه وصل إلى بيروت في زيارة تضامن مع الشعب اللبناني