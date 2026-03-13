الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي وأخرى سقطت في مناطق غير مأهولة

آخر الأخبار
2026-03-13 | 06:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي وأخرى سقطت في مناطق غير مأهولة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي وأخرى سقطت في مناطق غير مأهولة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الإسرائيلية:

اعتراض

صواريخ

أطلقت

لبنان

باتجاه

الجليل

الغربي

وأخرى

مناطق

مأهولة

LBCI التالي
وسائل إعلام إيرانية: مقتل إمرأة من المشاركات في يوم القدس بطهران إثر هجوم إسرائيلي على موقع قريب من الفعاليات
غارة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق عام صفد البطيخ - تبنين
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:09

غارة بين زوطر وميفذون - النبطية

LBCI
آخر الأخبار
10:07

الداخلية الإماراتية: دفاعاتنا الجوية تتعامل مع تهديد صاروخي ويرجى البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات

LBCI
آخر الأخبار
10:04

وول ستريت جورنال عن مسؤولين: القوات الأميركية لن تبدأ بمرافقة السفن إلا بعد انخفاض مستوى التهديد الإيراني

LBCI
آخر الأخبار
10:03

وول ستريت جورنال عن مصادر: البنتاغون يدرس إرسال مزيد من السفن الحربية لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:09

غارة بين زوطر وميفذون - النبطية

LBCI
آخر الأخبار
10:07

الداخلية الإماراتية: دفاعاتنا الجوية تتعامل مع تهديد صاروخي ويرجى البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات

LBCI
آخر الأخبار
10:04

وول ستريت جورنال عن مسؤولين: القوات الأميركية لن تبدأ بمرافقة السفن إلا بعد انخفاض مستوى التهديد الإيراني

LBCI
آخر الأخبار
10:03

وول ستريت جورنال عن مصادر: البنتاغون يدرس إرسال مزيد من السفن الحربية لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:43

غوتيريش: لبنان انجر إلى حرب لا يريدها شعبه… وأطالب إسرائيل وحزب الله بوقف النار

LBCI
منوعات
2026-03-12

من مضيق هرمز... البحارة الفيليبينيون يطلقون صرخة مدويّة: "نريد العودة سالمين"

LBCI
خبر عاجل
2026-03-02

وزيرة التربية قررت إقفال مؤسسات التعليم العالي الخاصة كافة والجامعة اللبنانية يوم غد الثلاثاء

LBCI
أخبار دولية
2026-03-02

ترامب: موجة كبيرة من الهجمات لم تشن بعد في الحرب مع إيران

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:50

السفير البابوي جال على قرى قضاء مرجعيون وقدم التعزية باستشهاد الاب بيار الراعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:35

واقع النزوح يتفاقم... هكذا يبدو الوضع في الشمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:17

تفاصيل زيارة غوتيريش إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:43

غوتيريش: لبنان انجر إلى حرب لا يريدها شعبه… وأطالب إسرائيل وحزب الله بوقف النار

LBCI
أخبار دولية
07:33

المشهد في إسرائيل وتفاصيل إجتماع الكابينت الذي خصص لدرس الخيارات عند جبهة لبنان

LBCI
أمن وقضاء
07:27

الغارات الإسرائيلية لم توفر قضاء النبطية ليلاً...

LBCI
أمن وقضاء
07:26

مراسم جنازة ثلاثة شبان في بلدة عين إبل بمشاركة جمع من أبناء البلدة

LBCI
أمن وقضاء
07:23

في البقاع الأوسط... إستهداف منزل في بر الياس

LBCI
أمن وقضاء
07:20

مجزرة في الفوار... استشهاد 8 أشخاص وجرح 9 آخرين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
01:34

إستهداف يطال النبعة للمرة الأولى... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
14:14

أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية وتحديدًا في حي العمروسية

LBCI
اقتصاد
03:52

ارتفاع كبير بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
17:13

مقتل لبناني بعد إطلاق النار على إسرائيليين في الولايات المتحدة بدافع الثأر لشقيقيه

LBCI
أخبار لبنان
10:12

"الصحة" تعلن الحصيلة النهائية لغارتي عرمون والرملة البيضاء

LBCI
خبر عاجل
01:56

الـLBCI داخل الشقة المستهدفة في برالياس

LBCI
أمن وقضاء
09:17

الجيش: نحذر من خطورة مسح الرمز والدخول إلى الروابط الموجودة على المناشير الاسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
13:09

بعد استهداف مبنى في الباشورة... أدرعي: "حزب الله أخفى تحته ملايين الدولارات"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More