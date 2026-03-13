رئيس المجلس الأوروبي: القرار الأمريكي الأحادي برفع العقوبات عن صادرات النفط الروسية مثير للقلق للغاية لأنه يؤثر على الأمن الأوروبي

الأمين العام للأمم المتحدة من بعبدا: أطلب من اسرائيل وحزب الله أن يحققا وقف اطلاق النار وأن تتوقف الحرب ويتوصلا الى اتفاق يمكن لبنان من ان يكون بلدا مستقلا ذا سيادة

