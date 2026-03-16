الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي فرض أجواء من منع التجول في القرى والبلدات الجنوبية في قضاء بنت جبيل من خلال قطع العديد من المداخل الفرعية التي تتصل بالطريق وبخاصة من وادي الحجير حيث نفذ قبل اليوم سلسلة غارات ادت الى قطع الطرق الفرعية

