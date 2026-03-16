وزير الاعلام: لحماية السلم الأهلي خصوصًا في زمن الحرب

وضع وزير الاعلام بول مرقص رئيس الجمهورية جوزاف عون "في أجواء الخطاب الإعلامي المتداول حالياً ولا سيما ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ”.

‏وشدد على ان "حرية الرأي والتعبير والإعلام تبقى حقاً أساسياً ومقدساً، وهي مكرسة في الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، ولا يمكن المساس بها، لكن هناك واجب في حماية السلم الأهلي، خصوصًا في زمن الحرب”.

‏واوضح ان "المطلوب من الجميع الابتعاد عن خطاب الكراهية والعنف والتحريض والفتنة، لأن الكلمة قد تكون لها تداعيات خطيرة على الاستقرار الداخلي”.

وناقش مجلس الوزراء هذا الملف في جلسته الأخيرة، مؤكدا تحريك النيابة العامة، بتوجيه من وزير العدل، لمكافحة الجرائم التي تتجاوز حدود حرية الرأي والتعبير والإعلام.