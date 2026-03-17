ترامب: لم نعد "بحاجة" أو نرغب في مساعدة دول حلف الأطلسي

الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية استهدفت غرفة داخل بستان يقيم فيها سوريون في منطقة الزهراني - قضاء صيدا ومعلومات أولية عن وقوع إصابات

ترامب: معظم "حلفائنا" في حلف الأطلسي أبلغونا بأنهم لا يرغبون في التورط في عمليتنا العسكرية ضد النظام الإرهابي في إيران