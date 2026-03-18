وكالة تسنيم: مقتل وإصابة موظفين ومواطنين بغارة أميركية إسرائيلية على مبنی العدلية بمحافظة لرستان غربي إيران

نجاة شرف الدين بعد الإجتماع الأمني في بعبدا: الرئيس عون شدد على ضرورة تأمين المزيد من مراكز الإيواء للنازحين وتوفير الحماية الأمنية لهم كما شدد على ضرورة مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار

نجاة شرف الدين بعد الإجتماع الأمني في بعبدا: الرئيس عون اعتبر أن هذه المرحلة تتطلب متابعة دقيقة وارتقاءً إلى مستوى المسؤولية الوطنية بعيدًا عن المصالح الخاصة والحسابات الشخصية