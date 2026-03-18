المتحدث باسم الخارجية القطرية: استهداف البنية التحتية للطاقة يعد تهديدا لأمن الطاقة العالمي ولشعوب المنطقة والبيئة فيها

المتحدث باسم الخارجية القطرية: ندعو كل الأطراف إلى ضبط النفس والالتزام بالقانون الدولي والعمل على خفض التصعيد بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة

المتحدث باسم الخارجية القطرية: الاستهداف الإسرائيلي لمنشآت مرتبطة بحقل بارس الجنوبي في إيران هو خطوة خطرة وغير مسؤولة في ظل التصعيد العسكري الراهن في المنطقة